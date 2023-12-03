وزير الاتصالات يتفقد مد كابلات الألياف الضوئية ويفتتح مكتب بريد بالمنيا

كتب- علاء حجاج:

أجرى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جولة في محافظة المنيا تضمن افتتاح وتفقد عددا من مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وبحسب بيان من وزارة الاتصالات اليوم الأحد، تفقد الوزير أعمال مد كابلات الألياف الضوئية في قرية الأزهري بمركز العدوة، في إطار المشروع الذي تنفذه الشركة المصرية للاتصالات لتوفير خدمات الإنترنت فائق السرعة بقرى مبادرة حياة كريمة على مستوى الجمهورية.

وتضمنت هذه الأعمال تنفيذ 3 كبائن بإجمالي 652 خطا، والتي أصبحت جاهزة لتقديم الخدمة للمواطنين، واستفاد منها حتى الآن 114 أسرة، وفقا للبيان.

وتستهدف مبادرة حياة كريمة فى محافظة المنيا تطوير وتحديث البنية التحتية للاتصالات لأكثر من 190 قرية في 5 مراكز، بحيث يتم توصيل خدمات الإنترنت فائق السرعة بنهاية المشروع إلى نحو 88 ألف أسرة، وبدأ العمل بالفعل في كل القرى.

وزار وزير الاتصالات منزل إحدى الأسر المستفيدة من توصيل كابلات الألياف الضوئية لتقديم خدمات الإنترنت فائق السرعة بقرية الأزهري بمركز العدوة؛ وذلك للتأكد من جودة الخدمة وسرعة الإنترنت، وفقا للبيان.

وخلال الجولة؛ أكد طلعت أن زيارته لمحافظة المنيا تأتي في إطار الجولات المستمرة التي يجريها لتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، ولمتابعة سير العمل في مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمحافظات لاسيما المتعلقة بالمشروعات التى تضطلع بها الوزارة بقرى حياة كريمة في كافة أنحاء الجمهورية، من أجل بناء مجتمع رقمي متكامل داخل هذه القرى في إطار جهود الوزارة لبناء مصر الرقمية.

وأوضح أن مشروعات الوزارة بقرى مبادرة "حياة كريمة" تتضمن 4 محاور رئيسية وهي: إتاحة خدمات الإنترنت فائق السرعة، وتحسين خدمات الاتصالات، وتطوير مكاتب البريد، بالإضافة إلى نشر الثقافة الرقمية والتمكين الاقتصادي الرقمي لأهالي قرى المبادرة.

كما افتتح الوزير مكتب بريد "مغاغة الرئيسي بعد ترميمه وتطويره وتزويده بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية لتقديم جميع الخدمات الحكومية والبريدية والمالية المتكاملة، وفقا للبيان.

وقال شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إنه تم إنشاء مكتب بريد "مغاغة الرئيسي" عام 1867، وتم ترميمه وتطويره وإعادة مظهره على ما كان عليه باستخدام أحدث أساليب الاستدامة مع الحفاظ على التراث المعماري وهُوية البريد المصري.

وأضاف أن ذلك جاء ضمن خطة تطوير المكاتب التاريخية التي تنفذها الهيئة القومية للبريد، والتي تشمل ترميم وتطوير جميع مكاتب البريد والمباني ذات الطابع التاريخي للحفاظ على تراثها المعماري، والهُوية المصرية.

وتمتلك الهيئة عدداً من المقرات التاريخية المنشأة منذ أكثر من 100 عام، منها متحف البريد، بالإضافة إلى مكاتب البريد التي تم الانتهاء من ترميمها وتطويرها مثل: مكتب بريد "القاهرة الرئيسي" بالعتبة، ومكتب بريد "أسوان فرعي"، ومكتب بريد "الشلال"، ومكتب بريد "فارس" بأسوان، وفقا للبيان.

وبحسب البيان، تعد هذه المكاتب مكاتب ذات طابع تاريخي، ويجري حاليا العمل على تطوير جميع المكاتب والمباني التاريخية التي تمتلكها الهيئة للحفاظ على هُويتها، وخلق بيئة عمل مثالية توفر تجربة فريدة للعملاء.

ويصل عدد مكاتب البريد في منطقة بريد المنيا إلى 212 مكتب بريد تتضمن 79 مكتبا تقع ضمن مبادرة حياة كريمة تم تطوير 75 مكتبًا منها، ويجري تطوير 4 مكاتب بنسبة إنجاز تصل إلى 94%، بالإضافة إلى 32 مجمعًا حكوميًا، تم تشغيل 12 مجمعًا منها حتى الآن، وفقا للبيان.