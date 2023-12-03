المؤشر الرئيسي للبورصة يهبط بنسبة 0.66% بنهاية تعاملات اليوم الأحد

كتب- أحمد والي:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.66% إلى مستوى 24572 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.56%، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.53%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 37.5 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 34.4 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 3.1 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.1% إلى مستوى 24537 نقطة، مع نهاية تعاملات الخميس الماضي.