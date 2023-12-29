تراجع أسعار اللحوم وارتفاع السكر في الأسواق اليوم (موقع رسمي)

القاهرة - مصراوي:

انخفضت أسعار اللحوم في الأسواق بينما ارتفعت أسعار السكر، خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بمستوياتها أمس، وذلك وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 30.93 جنيه، بتراجع 63 قرشا,

كيلو الفول المعبأ: 39.12 جنيه، بتراجع 2.52 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 22.95 جنيه، بتراجع 20 قرشا.



لتر زيت عباد الشمس: 64.81 جنيه، بتراجع 2.21 جنيه.

كيلو السكر المعبأ:40.46 جنيه، بارتفاع 3.62 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 22.64 جنيه، بتراجع جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 51.1 جنيه، بتراجع 4.27 جنيه.

لتر زيت الذرة كريستال: 80.45 جنيه، بزيادة 21 قرشا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.35 جنيه، بزيادة 7 قروش.

كيلو اللحوم الطازجة: 310.94 جنيه، بتراجع 3.91 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 90.65 جنيه، بارتفاع 40 قرشا.

كيلو الأرز السائب: 24.54 جنيه، بارتفاع 3.3 جنيه.

كيلو الفول السائب: 39.11 جنيه، بتراجع 1.61 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 121.41 جنيه، بتراجع 1.85 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 242.26 جنيه، بزيادة 2.17 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 25.48 جنيه، بزيادة 87 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي:72.17 جنيه، بزيادة 4.73 جنيه.