سعر الذهب اليوم يتراجع 55 جنيهًا في بداية التعاملات

القاهرة- مصراوي:

تراجع سعر الذهب اليوم الجمعة، في بداية التعاملات، بنحو 55 جنيهًا للجرام، مقارنة بأسعار أمس الخميس.

وشهد الذهب خلال الأسبوع الماضي، ارتفاعات قوية في السوق المحلي لكن تجار قالوا إنها ارتفاعات وهمية وغير مبررة.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2063 جنيه للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 2653 جنيه للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 3095 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 3537 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 24760 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 2073 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، الخميس، بتراجع بنسبة 0.18% وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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