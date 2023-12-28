تكليف رشا عبد العال بتسيير أعمال وظيفة رئيس مصلحة الضرائب



كتب- مصطفى عيد:

أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارًا بتكليف رشا عبدالعال بتسيير أعمال وظيفة رئيس مصلحة الضرائب المصرية لحين شغل الوظيفة.

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الخميس، كانت رشا عبدالعال تباشر أعمال وظيفة نائب رئيس مصلحة الضرائب.

ويأتي تكليف رشا عبد العال خلفا للدكتور فايز الضباعني الذي لم يكمل شهره السابع في منصبه، وذلك منذ كلفه وزير المالية، في 10 يونيو الماضي، بتسيير أعمال وظيفة رئيس مصلحة الضرائب لحين شغل الوظيفة، بعد بلوغ مختار توفيق رئيس المصلحة الأسبق سن المعاش.