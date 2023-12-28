تصل لـ 235 ألف جنيه.. التضامن تعلن أسعار حج الجمعيات الأهلية هذا العام

كتبت- دينا خالد:

شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة إجراء القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1445 هـ - 2024 م.

وأجريت القرعة الإلكترونية لاختيار 7500 حاج من بين 23400 مواطن ومواطنة تقدموا وتم تسجيلهم عبر البوابة الموحدة للحج، بحسب بيان للوزارة اليوم.

وأكدت القباج، أن القرعة الإلكترونية أجريت اليوم على بوابة الحج الموحدة والتي تشرف عليها وزارة الداخلية وقطاع الشئون الإدارية، والتي تسمح بتسجيل المواطن في جهة واحدة فقط في التقدم سواء لحج الجمعيات الأهلية أو الداخلية أو السياحة، وتجري دون تدخل عنصر بشري نهائيا، وتم اختيار النسبة المخصصة لكل محافظة وفقا لنسبة عدد الطلبات.

وأضافت القباج، أنه تم تخصيص عدد 7500 تأشيرة لوزارة التضامن الاجتماعي لأعضاء الجمعيات الأهلية من إجمالي تأشيرات حج هذا العام التي ستنفذها جمهورية مصر العربية.

وأشارت القباج، إلى أنه تم البدء في تلقي عروض أسعار الفنادق والخدمات لموسم الحج والتفاوض وإنهاء إجراءات التعاقد.

وأضافت القباج، أنه تم وضع معايير من قبل مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج لتنظيم عدد 3 برامج للحج وفقًا للآتي:

- مستوى أول ..« فنادق خمسة نجوم بساحة الحرم المكي» بمبلغ 235 ألف جنيه شامل الوجبات.

- مستوى ثاني .. « فنادق مصنفة تبعد بمسافة 750 مترًا من الحرم المكي» بمبلغ 168 ألف جنيه شامل الوجبات.

- مستوى ثالث.. « فنادق مصنفة تبعد بمسافة 1400 متر من الحرم المكي» بمبلغ 151 ألف جنيه وشامل الوجبات.

وتابعت القباج، أن أسعار جميع المستويات لا تتضمن تكلفة تذكرة الطيران، حيث سيتم تحديدها لاحقا، وذلك في إطار التنسيق مع شركة مصر للطيران، التي ستقوم بنقل الحجاج.

وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه من المقرر فتح باب التقدم لإشراف حج الجمعيات الأهلية لأعضاء الجمعيات الراغبين في الإشراف أو ممثلي الجهة الإدارية بداية من 2 ينايروحتى 16 يناير المقبل، على أن يتم إجراء الاختبارات لاختيار من يقومومون بالإشراف على حجاج الجمعيات الأهلية.

وقال أيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، إنه على الحجاج المختارين في القرعة البدء في سداد تكلفة المستوى بداية من الأحد المقبل الموافق 31 ديسمبر 2023، في أحد البنوك الحكومية " مصر- الأهلي – القاهرة " أو البريد المصري، وذلك بحد أقصى أسبوعًا لاتمام الإجراءات، وفي حالة عدم اتمام الإجراءات سيتم تصعيد البديل من الحجاج الذين تم اختيارهم في القرعة.

وأشار عبد الموجود، إلى أنه تم التعاقد مع فنادق ذات المستوى المتميز في كل من مكة والمدينة، حيث تم الاستقرار على اختيار أرقى الفنادق ذات المستوى المتميز والتي تقع بالمنطقة المركزية للحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وكانت الوزارة، فتحت باب التقديم لحج الجمعيات خلال الفترة من 14 نوفمبر وحتي 30 نوفمبر الماضي، سواء عبر التقديم الورقي أو الإلكتروني