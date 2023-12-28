ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة مع نهاية تعاملات اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.4% إلى مستوى 24691 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الخميس.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.02 %، كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.33%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 34.7 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 32.2 مليون دولار، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 2.4 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 1.49% إلى مستوى 24351 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء.