بعد تقلبات عنيفة وارتباك الأسواق.. رئيس شعبة الذهب يوضح أنسب وقت للشراء

كتبت- دينا خالد:

نصح هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، المواطنين بالتأني والتريث قبل اتخاذ قرار شراء الذهب في الوقت الحالي بهدف الاستثمار.

وقال ميلاد، لمصراوي، إن حالة التذبذب وعدم الاستقرار التي يشهدها سوق الذهب تجعل من الصعب التنبؤ بما سيحدث في أسعاره مستقبلا.

وأضاف أن الشراء في الوقت الذي يشهد فيه سعر الذهب قفزات كبيرة وأرقاما قياسية بدون سبب واضح "هو مغامرة كبيرة قد ينتج عنها خسارة".

ويرى ميلاد أن أفضل وقت دائما لشراء الذهب هو الوقت الذي يشهد في سوق الذهب حالة استقرار نسبي.

وهبط سعر الذهب بنحو 80 جنيها للجرام اليوم الأربعاء حتى تعاملات مساء اليوم مقارنة بمستواه مساء أمس، وذلك بعد ارتفاعات كبيرة ومتتالية في الأيام الأخيرة، حيث قفز بقيمة 300 جنيه للجرام خلال آخر يومين منها 200 جنيه أمس، مسجلا أرقاما قياسية جديدة، حيث قفز سعر الجرام عيار 21 إلى مستوى 3350 جنيها مساء أمس.

ويعكس ذلك حالة الاضطراب والارتباك والضبابية التي يعاني منها سوق الذهب في مصر خلال الأيام الأخيرة، خاصة مع إشارة بعض التقارير ومنصات بيع الذهب إلى أن هذه التحركات الكبيرة في الأسعار غير مبررة.