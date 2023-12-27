بعد هبوط كبير.. سعر الذهب اليوم في مصر يقلص خسارته بتعاملات المساء

كتبت- دينا خالد:

عاد سعر الذهب للارتفاع اليوم الأربعاء في مصر بحلول تعاملات المساء، وزاد الجرام 40 جنيها مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات.

جاء ذلك بعد أن فقد سعر جرام الذهب 120 جنيها حتى منتصف التعاملات مقارنة بمستواه مساء أمس وسط عمليات بيع لجني الأرباح، قبل أن يقلص خسارته بتعاملات المساء لتصبح 80 جنيها على مدار اليوم حتى الآن.

كان سعر الذهب قفز بقيمة 300 جنيه للجرام خلال اليومين السابقين منها 200 جنيه أمس، وذلك قبل أن يفقد بعض مكاسبه خلال تعاملات اليوم.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2180 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 2803 جنيهات للجرام.

وقفز سعر الذهب عيار 21 إلى 3270 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 3737 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 26160 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2073 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بتعاملات مساء اليوم الأربعاء، بزيادة 4.81 دولار بنسبة 0.23% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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