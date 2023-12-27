لماذا شهدت أسعار الذهب اليوم تراجعا كبيرا من مستوياتها القياسية؟

كتبت- دينا خالد:

هبط سعر الذهب بنحو 120 جنيها للجرام اليوم الأربعاء حتى منتصف التعاملات مقارنة بمستواه مساء أمس، وذلك بعد ارتفاعات كبيرة ومتتالية في الأيام الأخيرة، حيث قفز بقيمة 300 جنيه للجرام خلال آخر يومين منها 200 جنيه أمس، مسجلا أرقاما قياسية جديدة، حيث قفز سعر الجرام عيار 21 إلى مستوى 3350 جنيها مساء أمس.

ويعكس ذلك حالة الاضطراب والارتباك والضبابية التي يعاني من منها سوق الذهب في مصر خلال الأيام الأخيرة، خاصة مع إشارة بعض التقارير ومنصات بيع الذهب إلى أن هذه التحركات الكبيرة في الأسعار غير مبررة.

وقال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن الانخفاض الكبير في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم جاء كتصحيح سعري بعد الارتفاعات الكبيرة غير المبررة خلال اليومين الماضيين.

وأضاف ميلاد أن أي سلعة تشهد ارتفاعات كبيرة بشكل مفاجئ لابد أن يتبعه انخفاض، وهو ما جعل بعض المستثمرين يرون في سعر 3300 جنيه للجرام عيار 21 مستوى مناسبا للبيع، وهو ما أدى لزيادة المعروض بالأسواق ونتج عنه انخفاض الأسعار.

واتفق معه، نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، قائلا لمصراوي، إن انخفاض الأسعار جاء نتيجة وفرة المعروض من الذهب بعدما استغل المستثمرون في الذهب وصول السعر لرقم قياسي وباعوا بعض أو كل ما بحوزتهم من الذهب بهدف تحقيق أرباح.