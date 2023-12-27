هبط 120 جنيها حتى الآن.. تراجع مفاجئ بسعر الذهب اليوم في مصر

كتبت- دينا خالد:

واصل سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر انخفاضه بمنتصف التعاملات، وتراجع الجرام 55 جنيها مقارنة بمستواه في تعاملات الصباح.

ووصل بذلك إجمالي انخفاض أسعار الذهب نحو 120 جنيها للجرام خلال تعاملات اليوم حتى الآن، وذلك بعد تراجعه في بداية التعاملات بنحو 65 جنيها مقارنة بمستواه مساء أمس.

كان سعر الذهب قفز بقيمة 300 جنيه للجرام خلال آخر يومين منها 200 جنيه أمس، وذلك قبل أن يفقد جزءا كبيرا من مكاسبه خلال تعاملات اليوم.

أسعار الذهب اليوم

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2153 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 2769 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3230 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 3691 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 25840 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

انخفض سعر الذهب عالميا إلى نحو 2067.75 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بمنتصف تعاملات الأربعاء، بتراجع 0.06 دولار مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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