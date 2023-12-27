"رجال أعمال الإسكندرية" تبحث سبل تعزيز التعاون مع روسيا وكوريا

كتبت- شيرين صلاح:

بحثت جمعية رجال أعمال الإسكندرية، مع بافيل كيديزيك ممثلاً عن القنصل الروسي بالقنصلية الروسية بالإسكندرية، تعزيز التعاون بين الشركات المصرية والروسية في عدد من القطاعات، بحسب بيان من الجمعية اليوم الأربعاء.

وجاء في مقدمة هذه القطاعات: السياحة، والنقل والخدمات اللوجستية، والتعليم، وتكنولوجيا المعلومات، والمقاولات والتعمير، والمعدات الطبية، والزراعة، والاتصالات السلكية واللاسلكية، والمنتجات الإلكترونية، والصناعات والخدمات الغذائية، وإنتاج وتعدين الفحم، ومتطلبات السلامة المهنية، وإنتاج المعدات الصناعية، وفقا للبيان.

واستقبل محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، وفدا روسيا من 20 شركة روسية، في حفل عقد بالنادي السوري بالإسكندرية، بحضور أعضاء مجلس إطار الجمعية، إلى جانب العديد من ممثلي الشركات المصرية العاملة في مجالات التعاون التي يمكن إقامتها مستقبلا مع الشركات الروسية المشاركة.

وبحسب البيان، حرصت الشركات من الجانبين على عقد عدة اجتماعات ثنائية داخل القطاعات المختلفة المشاركة من الجانبين خلال الحفل، لبحث تعزيز سبل التعاون والشراكة بينهم.

واستقبلت الجمعية كذلك، كيم يونج هيون سفير دولة كوريا الجنوبية، ووفد من السفارة الكورية بالقاهرة بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين البلدين.

واستعرض محمد هنو نبذة عن الجمعية وأنشطتها بجانب نبذة عن أهمية محافظة الإسكندرية وتعدد الأنشطة الاقتصادية بها نتيجة لتمتعها بالعديد من مقومات تلك الأنشطة الاقتصادية مثل الصناعة، والخدمات اللوجستية، والتجارة، والزراعة.

وأكد السفير، خلال اللقاء، إدراكه التام لأهمية الإسكندرية كعاصمة اقتصادية ثانية لمصر، معربا عن حرصه على تشجيع الاستثمارات الكورية في الإسكندرية خاصة في مجالات الصناعة والخدمات اللوجستية، والنسيج.

وأضاف أن الزيارات التي قام بها لمحافظات مصر المختلفة منذ مجيئه إلى مصر قبل ستة أشهر أعطته رؤية واضحة وفرصة جيدة لفهم الطبيعة الثقافية والسياسية والاقتصادية لمصر، معربا عن تقديره للجهود التي تبذلها جمعية رجال أعمال إسكندرية والأنشطة المختلفة التي تقوم بها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر وحدات الأعمال التابعة لها.