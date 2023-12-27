الاستثمار توقع مذكرة مع "المصدرين" لدعم التعاون بالاستثمار من أجل التصدير

كتبت- شيرين صلاح:

وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ممثلة في حسام هيبة رئيس الهيئة، وجمعية المصدرين المصريين "إكسبولينك"، ممثلة في محمد قاسم رئيس مجلس إدارة الجمعية، مذكرة تفاهم، لدعم التعاون في مجالات الاستثمار من أجل التصدير.

وقالت جمعية المصدرين المصريين، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن مذكرة التفاهم مع هيئة الاستثمار تأتي من منطلق إيمان الجمعية بأهمية الاستثمار الذي سيؤتي بثماره على حجم الصادرات المصرية، وبالتالي فإن الجمعية تعمل جاهدةً علي هذا المحور وذلك من خلال التشجيع على الاستثمار المباشر والترويج له من خلال أنشطتها المختلفة.

وأضافت أن مفهوم الاستثمار من أجل التصدير يعد إضافة جديدة لدور الجمعية الرائد في مجال تنمية الصادرات على مدار 26 عاماً، حيث رأت الجمعية ضرورة تنمية الصادرات من خلال زيادة الإنتاج والذي يتطلب استثمارات جديدة في شتى المجالات.

وأكدت الجمعية أنه في ظل الجهود المبذولة من المؤسستين لإيجاد الفرص الاستثمارية الجديدة يضطلع الطرفان بدورهما إلى وضع استراتيجية مشتركة لتنمية الصادرات المصرية.

وأشارت إلى أن المذكرة تهدف إلى إنشاء آلية مؤسسية للتعاون بين الجانبين في مجال تدريب المصدرين الجدد، وتبادل المعلومات والترويج للفرص الاستثمارية.

وأضافت الجمعية أنه بموجب المذكرة أيضا سيتم تسهيل التواصل بين الهيئة والمصدرين الراغبين في الاستثمار في مصر، فضلا عن تقديم الدعم الفني للشركات التي تستهدف تصدير منتجاتها للخارج بهدف رفع قدراتها على النفاذ إلى الأسواق المستهدفة.