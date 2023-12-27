الضرائب: على الشركات تسجيل كل فروعها بضريبة القيمة المضافة

كتب- مصطفى عيد:

أكد الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ضرورة تسجيل المنشآت الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة بتسجيل كافة الفروع التابعة لها، والحصول على شهادة تسجيل فرع لكل فرع منها، وعدم الاكتفاء بتسجيل المركز الرئيسي للمنشآت فقط، أو بتسجيل بعض الفروع فقط.

وأوضح الضباعني، خلال بيان للمصلحة اليوم الأربعاء، أن عدم التزام المنشآت بتسجيل كافة الفروع يُعد مخالفة لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، ويُعرض المكلف للعقوبات المقررة على جريمة التهرب الضريبي.

وطالب الضباعني هذه المنشآت بالمبادرة بسرعة تسجيل الفروع لدى مأمورية الضرائب التابع لها المركز الرئيسي، والحصول على شهادة تسجيل فرع، مؤكدًا ضرورة وضع كل من شهادة تسجيل المركز الرئيسي وشهادة تسجيل الفروع في مكان ظاهر أمام الجمهور بكل من المقر الرئيسي والفروع.

وأشار إلى أن شهادة تسجيل المركز الرئيسي لونها أخضر، وشهادة تسجيل الفرع لونها أزرق.

وذكر الضباعني أن التزام المنشآت بتسجيل كافة الفروع التابعة لها بالمصلحة من شأنه تيسير عملية إصدار واستلام الفواتير الإلكترونية بشكل سليم على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وكذلك تيسير التعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني، ومنظومة الأعمال منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة، والبوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية.