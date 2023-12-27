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BBC

أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الأربعاء (موقع رسمي)

10:56 ص الأربعاء 27 ديسمبر 2023

أسعار الحديد والأسمنت

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كتبت- دينا خالد:

تباينت تحركات أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 39255 جنيها، بزيادة 216 جنيها.

سعر طن حديد عز: 41588 جنيها، بانخفاض 32 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2196 جنيها، بانخفاض 5 جنيهات.

أسعار الحديد الأسمنت حديد عز أسعار الأسمنت

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