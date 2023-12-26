شركة ناشئة تطلق منصة رقمية لتشجيع التصدير وتستهدف 10 آلاف مصنع في 2024

كتب- علاء حجاج:

أعلنت شركة TradeHub المصرية الناشئة، إطلاق منصتها الرقمية المخصصة لتشجيع التصدير وتسهيل عمليات التجارة ودعم المُصنّعين المحليين في الوصول للأسواق والتجار المحليين والعالميين، بحسب بيان لها اليوم الثلاثاء.

وبحسب البيان، يخطط الشريكان المؤسسان للشركة أحمد جابر وأحمد عاطف، أن تساهم منصة TradeHub في تعزيز مبادرات التصدير وتمكين المُصنّعين المحليين من التوسع بالأسواق المحلية والعالمية.

وأشارت الشركة إلى أن المنصة الرقمية التابعة لها تقدم حلولاً متكاملة "من شأنها أن تغير تماماً طريقة التواصل والتعاون بين المُصنّعين والمشترين من التجار وأصحاب المشاريع الخاصة".

وأضافت أنه قبل إنشاء المنصة كان التركيز الرئيسي للمؤسسين هو فهم التحديات التي تواجه المُصنّعين والمشترين من التجار وأصحاب المشروعات الخاصة، واكتشفا أن المُصنّعين يجدون صعوبة في الوصول لمشترين جدد، بينما يواجه المشترون تحدي البحث عن المُصنّع المناسب.

وذكرت أنه بالتالي تعمل المنصة على إظهار المُصنّعين في السوق المحلي والعالمي بتوفير خاصية صفحات المصانع التي من خلالها يستطيعون عرض بيانات مصانعهم ومنتجاتهم بصورها، مما يسهّل على المشتري المحتمل عملية البحث واكتشاف المُصنّعين المحليين، بالإضافة إلى ذلك تتيح المنصة للمشتري طلب عروض الأسعار وإنشاء المناقصات والتواصل مع المُصنّعين عبر ميزة الدردشة المتاحة على المنصة.

وقال المؤسسان عاطف وجابر: "من واجبنا كرواد أعمال إيجاد الحلول المناسبة لمواجهة التحديات الكبيرة التي نلمسها داخل مجتمعنا، وأهمها حالياً هو تشجيع المنتجات المحلية وتعزيز التصدير للخارج".

وأضافا: "شغفنا الكبير بالتجارة والتصنيع دفعنا لمناقشة كيف تعاني هذه الصناعة من نقص الخدمات، ولاحظنا عدم وجود أي تغيير يذكر طوال هذا الوقت، ولا تزال الأساليب التقليدية مثل الوسطاء والمعارض التجارية هي الطرق المعروفة لتواصل المُصنّعين والمشترين من التجار وأصحاب المشاريع".

وتابعا: "نعتقد أن مهمتنا في TradeHub تتمثل في إحداث ثورة في عمليات التجارة، ونستهدف تمكين 10 آلاف شركة مُصنّعة بنهاية 2024، لنجعل التجارة أكثر سلاسة وأسهل للجميع".