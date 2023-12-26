جنون الذهب.. الجرام يرتفع 300 جنيه في يومين وسعر تاريخي بتعاملات المساء

كتبت- شيرين صلاح:

قفز سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر خلال تعاملات المساء، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وزاد الجرام 120 جنيها، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر الذهب قفز بقيمة 80 جنيها للجرام حتى منتصف التعاملات مقارنة بمستواه مساء أمس، ليصبح مجموع الزيادة اليوم 200 جنيه حتى الآن، وخلال آخر يومين إلى 300 جنيه.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2233 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 2871 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 3350 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 3829 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 26800 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2060 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنهاية تعاملات الثلاثاء، بارتفاع 6.8 دولار بنسبة 0.33% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب