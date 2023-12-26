البريد يوقف خدمة الشراء والسحب بالعملات الأجنبية ببطاقات "إيزي باي"

كتب- علاء حجاج:

تلقى عدد من مستخدمي بطاقات "إيزي باي" التابعة البريد المصري، رسائل نصية تخطرهم بوقف عمليات الشراء والسحب بالعملات الأجنبية عبر البطاقة منذ أمس الاثنين 25 ديسمبر.

كانت بطاقات "إيزي باي" تتيح لمستخدميها تنفيذ عمليات دفع عبر الإنترنت، وكذلك الشراء والسحب الدولي، لكن تم تقليص الحد الأقصى المسموح به في استخدام هذه البطاقات في الشراء أو السحب إلى 60 دولارا شهريا، وذلك تزامنا مع قرار البنك المركزي بوقف استخدام بطاقات الخصم المباشر في عمليات الشراء أو السحب الدولي منذ عدة أشهر.

ويأتي قرار البريد بوقف التعاملات الدولية على هذه البطاقات تزامنا مع وقف بعض البنوك بطاقات الائتمان "كريدت كارد" المصدرة حديثا عن المعاملات الدولية لمدة تصل إلى 6 أشهر في بعض البنوك.

كانت هيئة البريد أطلق بطاقات "إيزي باي" عام 2019 مستهدفا شريحة الشباب وهو ما جعل الحصول عليها غير مرتبط بوجود حساب في البريد للمستخدم، وتعتمد في استخدامها على شحنها من خلال مكاتب البريد أو حلول الدفع الإلكترونية الأخرى.