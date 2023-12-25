تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الاثنين 25 ديسمبر

كتب- أحمد والي:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الاثنين إلى نحو 3542 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3594 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3145 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2696 جنيها.

ويسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 25158 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.