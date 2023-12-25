خريطة الأسعار اليوم: زيادة الأرز والطماطم وهبوط الحديد ومستوى جنوني للذهب

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الأرز والزيت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الاثنين، بحسب بيانات بوابة السلع المحلية التابعة لمجلس الوزراء، فيما تراجعت أسعار الدواجن والحديد، وقفز سعر الذهب اليوم بنحو 100 جنيه للجرام مسجلا رقما قياسيا جديدا عند 3150 جنيها لعيار 21.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

تراجع أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الاثنين (موقع رسمي)

تراجع متوسط أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الاثنين (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الطماطم والكوسة وتراجع البطاطس والفاصوليا بسوق العبور اليوم

ارتفاع أسعار السمك البلطي والمكرونة وانخفاض الجمبري بسوق العبور اليوم

100 جنيه زيادة اليوم.. سعر الذهب يحلق لمستوى تاريخي جديد في مصر

ارتفاع أسعار الأرز والزيت والجبن وانخفاض السكر والدواجن اليوم بالأسواق