خريطة الأسعار اليوم: انخفاض السكر والبصل والبلطي.. والذهب يقفز لرقم جديد

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار السكر والعدس والجبن الدواجن في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأحد، بحسب بيانات بوابة السلع المحلية التابعة لمجلس الوزراء، بينما ارتفع سعر الذهب اليوم حتى منتصف التعاملات مسجلا رقما قياسيا جديدا.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الأحد (موقع رسمي)

تراجع أسعار الطماطم والبصل وزيادة الفاصوليا والباذنجان بسوق العبور

انخفاض أسعار السمك البلطي والجمبري وزيادة البوري بسوق العبور اليوم

انخفاض أسعار السكر والعدس والجبن اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل تحطيم أرقامه القياسية بعد تخطيه 3 آلاف

تراجع متوسط أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأحد (موقع رسمي)