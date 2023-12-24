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تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الأحد 24 ديسمبر

03:18 م الأحد 24 ديسمبر 2023

سعر الذهب

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كتب- أحمد والي:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأحد إلى نحو 3481 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3516 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3077 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2637 جنيها.

ويسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 24612 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.

سعر الذهب البورصة المصرية السعر الاسترشادي للذهب

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