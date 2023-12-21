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خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع السكر واللحوم والحديد وتراجع الزيت وقفزة الذهب

04:10 م الخميس 21 ديسمبر 2023

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار السكر واللحوم والدواجن والحديد في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بينما تراجع سعر لتر الزيت، بحسب بيانات بوابة السلع المحلية التابعة لمجلس الوزراء، وقفز سعر الذهب بمنتصف التعاملات مسجلا رقما قياسيا لأول مرة.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

ارتفاع السكر واللحوم والعدس بالأسواق اليوم الخميس (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع إلى 3 آلاف جنيه بمنتصف التعاملات

ارتفاع أسعار الحديد في الأسواق اليوم الخميس (موقع رسمي)

ارتفاع السمك البلطي وتراجع البوري في سوق العبور اليوم الخميس

ارتفاع الطماطم وتراجع البطاطس والبصل بسوق العبور اليوم الخميس

ارتفاع متوسط أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الخميس (موقع رسمي)

السكر الحديد اللحوم أسعار السكر الذهب

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