ارتفاع السمك البلطي وتراجع البوري في سوق العبور اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

انخفضت أسعار السمك البوري، والمكرونة السويسي، والسبيط والكاليماري، والكابوريا خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفع سعر كيلو السمك البلطي، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، وفي المقابل ارتفعت أسعار السمك البوري.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 63 و68 جنيها، بزيادة جنيه.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 60 جنيها و110 جنيهات، بتراجع 5 جنيهات.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 180 و380 جنيها، بتراجع 10 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 40 و210 جنيهات، بتراجع 10 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 100 جنيه و230 جنيها.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 85 و125 جنيها، بتراجع 5 جنيهات.