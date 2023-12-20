القماح: مصر بحاجة لتسهيل الإجراءات ووضوح الرؤية لجذب الاستثمارات الأجنبية

كتبت منال المصري:

تصوير- محمد معروف:

قال المهندس محمد القماح، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية، إن مصر بحاجة إلى تسهيل الإجراءات، ووضوح الرؤية لجذب الاستثمارات الأجنبية الجديدة في ظل التنافس الشديد بين الدول.

وأكد القماح، خلال فعاليات الجلسة الثانية من المؤتمر الخامس لجريدة حابي، الذي يعقد تحت عنوان "استثمار الطاقات الكامنة"، اليوم الأربعاء، ضرورة وضوح رؤية الدولة، والتخلص من مشاكل الإجراءات، وتقديم حلول للتحديات التي تواجه المطور الصناعي في تسعير الأرض.

وأشار المهندس محمد القماح إلى أن توافر المواد الخام، والوصول لسعر صرف موحد أمران حيويان لجذب الاستثمارات الأجنبية.