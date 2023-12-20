لماذا قفزت أسعار الذهب في مصر إلى قرب 3 آلاف جنيه للجرام لأول مرة؟

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلي ليسجل اليوم مستوى تاريخيا جديدا عند 2990 جنيها للجرام عيار 21 بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء، بحسب بيانات لشعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وقفز سعر جرام الذهب في مصر بذلك بنحو 110 جنيهات في آخر 48 ساعة، وذلك رغم ارتفاع السعر العالمي خلال نفس الفترة بقيمة بسيطة في حدود 7 دولارات للأوقية، وهو ما يثير التساؤلات بشأن سبب الزيادة الكبيرة والمفاجئة في السوق المحلي.

وأرجعت شركة جولد بيليون، العاملة في مجال الذهب في مصر، ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليومين الأخيرين إلى عودة الزخم الإيجابي إلى التزايد في سوق الذهب في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي لمستويات قياسية، بحسب بيان لها اليوم الأربعاء.

وأوضحت الشركة أن السعر الآن يستهدف المستوى 3000 جنيه للجرام، وهو السعر الذي قد يوقف موجة الصعود بعض الوقت ودفع السعر إلى التذبذب تحت هذا المستوى بغرض تجميع زخم إيجابي جديد يكفي لاختراق هذا المستوى.

أسباب الزيادة

وذكرت الشركة أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازي مستمر في الارتفاع والتداول عند مستويات قياسية، مما تسببت في ارتفاع سعر الذهب المحلي الذي يتم تسعيره باستخدام دولار السوق الموازي.

من جهة أخرى تترقب الأسواق قرار البنك المركزي المصري غدا بشأن أسعار الفائدة، وسط تضارب في التوقعات بين رفع الفائدة أو تثبيتها، وأثر ذلك على أسواق الذهب، وفقا للشركة.

وتواصل مصر العمل على توفير التمويل الخارجي حيث تدرس مصر في الفترة الحالية طرح سندات بالعملات الخليجية، حيث صرح وزير المالية أن الحصول على تمويلات خارجية بتكلفة معقولة أصبح أمر صعب بسبب تراجع التصنيف الائتماني لمصر وارتفاع أسعار الفائدة، وفقا للبيان.

وأوضحت أن التوقعات متزايدة بشأن التفاوض حالياً مع صندوق النقد الدولي على رفع قيمة القرض المقدم لمصر بقيمة 3 مليارات دولار، وذلك بعد التحديات الجديدة التي تعرض لها الاقتصاد المصري بعد حرب غزة.

وذكر التحليل أنه من المتوقع أن يعكس هذا التطور ارتفاعاً في أسعار الذهب في مصر، ليستقر فوق حاجز الـ 3000 جنيه لعيار 21 قيراطًا قبل نهاية النصف الأول من العام 2024.