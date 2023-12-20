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BBC

ساويرس: استثمرت 100 مليون دولار في مشروعين بمنطقة الأهرامات

01:13 م الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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    المهندس نجيب ساويرس خلال مؤتمر جريدة حابي (17)
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    المهندس نجيب ساويرس خلال مؤتمر جريدة حابي (2)
  • عرض 18 صورة
    المهندس نجيب ساويرس خلال مؤتمر جريدة حابي (4)
  • عرض 18 صورة
    المهندس نجيب ساويرس خلال مؤتمر جريدة حابي (5)
  • عرض 18 صورة
    المهندس نجيب ساويرس خلال مؤتمر جريدة حابي (6)
  • عرض 18 صورة
    المهندس نجيب ساويرس خلال مؤتمر جريدة حابي (3)
  • عرض 18 صورة
    المهندس نجيب ساويرس خلال مؤتمر جريدة حابي (8)
  • عرض 18 صورة
    المهندس نجيب ساويرس خلال مؤتمر جريدة حابي (15)
  • عرض 18 صورة
    المهندس نجيب ساويرس خلال مؤتمر جريدة حابي (9)
  • عرض 18 صورة
    المهندس نجيب ساويرس خلال مؤتمر جريدة حابي (10)
  • عرض 18 صورة
    المهندس نجيب ساويرس خلال مؤتمر جريدة حابي (11)
  • عرض 18 صورة
    المهندس نجيب ساويرس خلال مؤتمر جريدة حابي (1)
  • عرض 18 صورة
    المهندس نجيب ساويرس خلال مؤتمر جريدة حابي (13)
  • عرض 18 صورة
    المهندس نجيب ساويرس خلال مؤتمر جريدة حابي (14)
  • عرض 18 صورة
    المهندس نجيب ساويرس خلال مؤتمر جريدة حابي (16)
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    المهندس نجيب ساويرس خلال مؤتمر جريدة حابي (18)
  • عرض 18 صورة
    المهندس نجيب ساويرس خلال مؤتمر جريدة حابي (12)
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    المهندس نجيب ساويرس خلال مؤتمر جريدة حابي (7)
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كتبت- منال المصري:

قال المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال ورئيس شركة أوراسكوم القابضة للاستثمار، إنه استثمر 100 مليون دولار في مشروعين في منطقة الأهرامات، أحدهما مشروع الصوت والضوء، والذي سيستخدم أحدث التقنيات العالمية بقيمة استثمار 40 مليون دولار، وباقي الاستثمارات لتطوير المنطقة.

وأضاف ساويرس، خلال كلمته في المؤتمر الخامس لجريدة حابي تحت عنوان "استثمارات الطاقات الكامنة" اليوم الأربعاء، أن ربنا وهب مصر مميزات كثيرة من أنها تطل على البحر المتوسط والأحمر ولديها نهر النيل وتعداد بشري 110 ملايين نسمة، وبالتالي توفر أيدي عاملة مقارنة بدول في أوروبا مثل اليونان التي تعاني من نقص في الأيدي العاملة في الفنادق والمطاعم، كما أن مصر لديها حجم تعليم جيد والعديد من الشباب حققوا نجاحا.

نجيب ساويرس شركة أوراسكوم القابضة للاستثمار منطقة الأهرامات استثمارات الطاقات الكامنة

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