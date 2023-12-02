سعر الذهب اليوم السبت في مصر يقلص خسارته الصباحية بمنتصف التعاملات

كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر الذهب اليوم السبت في مصر بمنتصف التعاملات، وزاد الجرام بنحو 15 جنيها مقارنة بمستواه في الصباح، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر الجرام انخفض في تعاملات الصباح بقيمة 25 جنيها مقارنة بمستواه مساء أمس، وذلك قبل أن يرتفع بمنتصف التعاملات معوضا بعض خسارته.

أسعار الذهب اليوم

وارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1867 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى نحو 2400 جنيه للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2800 جنيه للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 3200 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 22400 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم وغدا عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومنها بورصات السلع والمعادن.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2072 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال تعاملات أمس الجمعة بزيادة 35 دولارا بنسبة 1.76% مقارنة بما كان عليه في نهاية تعاملات يوم الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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