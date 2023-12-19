تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر

كتبت- دينا خالد:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) وصل اليوم الثلاثاء إلى نحو 3322 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3349 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 2930 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2512 جنيها.

ويسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 23443 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.