وزير التجارة والصناعة يهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات

كتبت- شيرين صلاح:

تقدم المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي على تجديد ثقة الشعب المصري فيه بإعادة انتخابه رئيسا للجمهورية لولاية جديدة لاستكمال بناء الدولة الحديثة التي أرسى قواعدها منذ توليه مقاليد البلاد في عام 2014، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الاثنين.

وقال الوزير إن نجاح الشعب المصري في اجتياز تجربة الانتخابات الرئاسية واختيار من يمثله يعد خطوة هامة على طريق تعزيز الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية نتيجة الاستقرار السياسي في مصر.

وأضاف أن هذه الخطوة تبعث برسالة للعالم أجمع أن الشعب المصري قادر على تخطي كافة الصعاب ومواجهة التحديات، لتحقيق آماله وطموحاته نحو بناء دولته الحديثة.

وثمن سمير المشاركة الكبيرة والإقبال من المواطنين في السباق الانتخابي، والذين أثبتوا أنهم على قدر المسئولية والوعي والحرص على بناء مستقبل مصر لهم وللأجيال القادمة.