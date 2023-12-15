تراجع كبير في أسعار السكر بالأسواق اليوم الجمعة (موقع رسمي)

القاهرة- مصراوي:

تراجعت أسعار زيت عباد الشمس، وزيت الذرة، والفول المعبأ، والدقيق المعبأ، والسكر المعبأ، والجبن الرومي خلال تعاملات اليوم الجمعة في الأسواق، مقارنة بمستوياتها أمس، وذلك وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 31.08 جنيه، بزيادة 6 قروش.

كيلو الفول المعبأ: 36.98 جنيه، بتراجع 4.09 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 21.8 جنيه، بتراجع 1.58 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 62.22 جنيه، بتراجع 4.29 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 33.49 جنيه، بتراجع 7.07 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 22.8 جنيه، بتراجع 55 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 54.26 جنيه، بتراجع 55 قرشا.

لتر زيت الذرة كريستال: 76.38 جنيه، بتراجع 4.84 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.18 جنيه، بتراجع قرش.

كيلو اللحوم الطازجة: 312.41 جنيه، بتراجع 83 قرشا.

كيلو الدواجن الطازجة: 91.23 جنيه، بزيادة 19 قرشا.

كيلو الأرز السائب: 27.03 جنيه، بتراجع 67 قرشا.

كيلو الفول السائب: 39.77 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 115.52 جنيها، بتراجع 56 قرشا.

كيلو الجبن الرومي: 220.88 جنيه، بتراجع 1.92 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 24.31 جنيه، بزيادة 44 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 64.77 جنيه، بزيادة 9 قروش.