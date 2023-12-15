ارتفاع أسعار الحديد في الأسواق اليوم الجمعة (موقع رسمي)

القاهرة- مصراوي:

ارتفعت أسعار الحديد في الأسواق خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما تراجع سعر طن الأسمنت، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويعاني سوق مواد البناء من ركود بحركتي البيع والشراء، مما يدفع المصنعون إلى تثبيت الأسعار بسوق التجزئة أو تحريكها في أضيق نطاق.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 38918 جنيها، بزيادة 180 جنيها.

سعر طن حديد عز: 40928 جنيها، بزيادة 247 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2271 جنيه، بتراجع 31 جنيها.