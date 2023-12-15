سعر الذهب اليوم يواصل الارتفاع وزيادة 10 جنيهات ببداية التعاملات

القاهرة - مصراوي:

واصل سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر ارتفاعه، وزاد الجرام نحو 10 جنيهات في بداية التعاملات، مقارنة بأسعار أمس.

وكان سعر الجرام زاد خلال تعاملات الخميس بنحو 30 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1913 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 2460 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 2870 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 3280 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 22960 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2043 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال تعاملات الجمعة بزيادة نحو 0.37% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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