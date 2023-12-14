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خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع اللحوم والذهب وتراجع الحديد والجبن الرومي

01:27 م الخميس 14 ديسمبر 2023

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار اللحوم والعدس في الأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس مقارنة مستوياتها أمس، بينما تراجعت أسعار الجبن الرومي والحديد، وارتفع سعر الذهب بمنتصف التعاملات.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

سعر الذهب اليوم الخميس في مصر يرتفع مع منتصف التعاملات

ارتفاع أسعار العدس واللحوم وانخفاض الجبن الرومي بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

انخفاض أسعار السمك البلطي والمكرونة والجمبري في سوق العبور اليوم الخميس

ارتفاع أسعار الطماطم والكوسة والفاصوليا بسوق العبور اليوم الخميس

تراجع أسعار الحديد في الأسواق اليوم الخميس (موقع رسمي)

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الخميس (موقع رسمي)

أسعار اللحوم أسعار العدس الجبن الرومي الحديد الذهب

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