"بي إنفستمنتس" توافق على إقراض شركة تابعة 100 مليون جنيه

كتب- مصطفى عيد:

وافق مجلس إدارة شركة بي إنفستمنتس القابضة على منح شركة جورميه إجيبت دوت كوم "إحدى شركاتها التابعة" قرض مساهمين قابل للتحويل إلى أسهم بإجمالي مبلغ 100 مليون جنيه.

وبحسب إفصاح بي إنفستمنتس للبورصة اليوم الأربعاء، وافق مجلس إدارة الشركة أيضا على إبرام عقد تمويل مع بنك الكويت الوطني- مصر بإجمالي مبلغ 100 مليون جنيه.

وتأسست شركة بي إنفستمنتس في عام 2006، وهي شركة أسهم خاصة مقرها مصر ومستثمر في رأس المال من خلال مجموعة متنوعة من الاستثمارات بقطاعات التطوير العقاري، والخدمات المالية غير المصرفية، والطاقة المتجددة، والتصنيع والأغذية والمشروبات، وغيرها، وفقا لموقع الشركة، وهي مدرجة في البورصة المصرية منذ يوليو 2015.