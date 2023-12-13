صادرات مصر من الصناعات الغذائية ترتفع 15% خلال أول 10 أشهر من 2023

كتبت- شيرين صلاح:

كشف المهندس هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن ارتفاع صادرات القطاع بنسبة 15% خلال أول 10 أشهر من 2023، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

ووفقا لبيان من المجلس اليوم الأربعاء، جاء الكشف عن حجم صادرات القطاع خلال الأشهر العشر الأولى من عام 2023 خلال كلمة برزي في فاعليات افتتاح معرض Food Africa أمس، بحضور وزراء التجارة والصناعة، التموين والتجارة الداخلية، والنقل.

وأوضح برزي أن صادرات الصناعات الغذائية خلال أول 10 أشهر من عام 2023 بلغت حوالي 4.3 مليار دولار، وقيمة نمو 546 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2022 والتي كانت قد بلغت حوالي 3.8 مليار دولار، وتعد تلك القيمة هي الأعلى في تاريخ صادرات الصناعات الغذائية المصرية لنفس الفترة.

وأوضح البيان، أن صادرات شهر يناير 2023 بلغت حوالي 369 مليون دولار بنسبة نمو في القيمة 15%، كما بلغت صادرات شهر فبراير 2023 حوالي 387 مليون دولار بنسبة نمو 5%، وبلغت صادرات مارس 2023 حوالي 445 مليون دولار بنسبة نمو 2%.

وبلغت صادرات شهر أبريل 381 مليون دولار بنسبة تراجع 9%، وبلغت صادرات شهر مايو 498 مليون دولار بنسبة نمو 23%، وبلغت صادرات شهر يونيو 444 مليون دولار بنسبة نمو 8% وبلغت صادرات شهر يوليو 2023 حوالي 486 مليون دولار بنسبة نمو 64%، وفقا للبيان.

وبلغت صادرات شهر أغسطس 2023 حوالى 519 مليون دولار بنسبة نمو 32%، وبلغت صادرات شهر سبتمبر 2023 حوالي 392 مليون دولار محققة نسبة نمو 9%، وبلغت صادرات شهر أكتوبر 2023 حوالي 378 مليون دولار بنسبة نمو 12%، حسبما ذكر البيان.

وتربعت الصادرات إلى الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2023 بقيمة 2344 مليون دولار تمثل 55% من إجمالي الصادرات الغذائية محققة نسبة نمو في القيمة 21%، ويليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 740 مليون دولار بنسبة نمو 12%% وتمثل 17% من إجمالي الصادرات.

وجاءت الدول الافريقية غير العربية بقيمة صادرات بلغت 380 مليون دولار وتمثل 9% من إجمالي الصادرات وحققت نسبة نمو في قيمة الصادرات بلغت 21%، والولايات المتحدة الامريكية بقيمة 192 مليون دولار وتمثل 4% من إجمالي الصادرات محققة نسبة تراجع بلغت 7%، وباقي المجموعات الدولية بقيمة 644 مليون دولار والتي تمثل 15% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة ومحققة نسبة نمو 15%.

أما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال 10 أشهر الأولى من عام 2023 فقد احتلت السودان المركز الأول بقيمة 426 مليون دولار وبنسبة نمو 165% وقيمة نمو 266 مليون دولار، ويليها المملكة العربية السعودية في المركز الثاني بقيمة صادرات 336 مليون دولار ونسبة تراجع 5%، ليبيا في المركز الثالث بقيمة 217 مليون دولار ونسبة نمو 18%، وفقا للبيان.

وجاءت صادرات فلسطين بقيمة 208 مليون دولار ونسبة نمو 26%، وأمريكا بقيمة 192 مليون دولار ونسبة تراجع 7%، واليمن بقيمة 159 مليون دولار ونسبة نمو 14%، الأردن بقيمة 157 مليون دولار ونسبة نمو 4%، العراق بقيمة 150 مليون دولار ونسبة نمو 29%، إيطاليا بقيمة 144 مليون دولار ونسبة نمو 76%، الإمارات بقيمة 119 مليون دولار ونسبة نمو 9%.

وصادرات الجزائر بقيمة 116 مليون دولار ونسبة تراجع 8%، وهولندا بقيمة 112 مليون دولار ونسبة نمو 0.5%، والصين بقيمة 109 مليون دولار ونسبة تراجع 1%، والمغرب بقيمة 100 مليون دولار ونسبة نمو 52%.

وإسبانيا في المركز الخامس عشر بقيمة 97 مليون دولار ونسبة نمو 54%، وحيث تمثل صادرات الدول الخمسة عشر الموضحة نسبة 61% من إجمالي صادرات القطاع خلال الأشهر العاشرة الأولى من عام 2023.

كما احتلت السودان قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة زيادة في الصادرات خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من عام 2022 بقيمة صادرات 426 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 266 مليون دولار، ويليها إيطاليا بقيمة صادرات 144 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 62 مليون دولار، وفلسطين بقيمة صادرات 208 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 42 مليون دولار، وفقا للبيان.

والمغرب بقيمة صادرات 100 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 34 مليون دولار، وإسبانيا بقيمة صادرات 97 مليون دولار وقيمة زيادة 34 مليون دولار، والعراق بقيمة صادرات 150 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 33 مليون دولار، وليبيا بقيمة صادرات 217 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 33 مليون دولار، البرازيل بقيمة صادرات 44 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 27 مليون دولار.

ومدغشقر بقيمة صادرات 42 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 25 مليون دولار، واليمن بقيمة صادرات 159 مليون دولار وقيمة زيادة 20 مليون دولار، وجنوب السودان بقيمة صادرات 12 مليون دولار وقيمة زيادة 11 مليون دولار، والإمارات بقيمة صادرات 119 وقيمة زيادة بلغت 10 مليون دولار، وفرنسا بقيمة صادرات 46 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 9 مليون دولار.

والصومال بقيمة صادرات 31 مليون دولار وقيمة زيادة 8 مليون دولار، وفى المركز الخامس عشر اليونان بقيمة صادرات 26 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 8 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2022.