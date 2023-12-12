1.3 مليون جنيه.. تعرف على 6 أشياء في مصر تعادل قيمة بيتكوين بعد قفزتها (إنفوجرافيك)

كتب- مصطفى عيد:

شهدت أسعار عملة بيتكوين الرقمية المشفرة ارتفاعا بنحو 154% مقارنة بمستواها في نهاية العام الماضي، لتصل إلى حدود 42 ألف دولار حاليا.

ويأتي ذلك بعد قفزة في أسعار العملة في الشهرين الأخيرين، من نحو 27 ألف دولار في 13 أكتوبر الماضي، وسط أنباء تتردد بشأن موافقة متوقعة من السلطات الأمريكية على تداول صناديق تستثمر في بيتكوين، إلى جانب المراهنات على تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية في وقت أقرب مما كان متوقعا.

وتزامن مع قفزة بيتكوين منذ بداية العام، زيادة كبيرة في سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر بنسبة 24.9%، وذلك بعد خفض أسعار الجنيه خلال الربع الأول خاصة في يناير، قبل أن يستقر على مستواه الحالي منذ منتصف مارس تقريبا عند 30.84 جنيه للشراء، و30.94 جنيه للبيع في البنوك.

ومع الارتفاع الكبير في سعر بيتكوين، يرصد مصراوي في الإنفوجرافيك التالي 6 أشياء في مصر تعادل قيمة بيتكوين عند تحويلها بالجنيه المصري، والتي تصل إلى نحو 1.3 مليون جنيه، عند حسابها بسعر بيع الدولار الحالي في البنوك عند 30.94 جنيه، وسعر بيتكوين الحالي عند 42 ألف دولار، بحسب آخر بيانات منصة كوين ماركت كاب.