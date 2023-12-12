خريطة الأسعار اليوم: تراجع السكر والحديد والطماطم وارتفاع الفول والبوري

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار السكر واللحوم والحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة مستوياتها أمس، بينما ارتفعت أسعار الفول والجبن، فيما استقر سعر الذهب.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الثلاثاء (موقع رسمي)

تراجع أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الثلاثاء (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الطماطم والبطاطس وارتفاع الخيار بسوق العبور اليوم الثلاثاء

ارتفاع أسعار السمك البوري والجمبري وانخفاض المكرونة في سوق العبور

سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر مع منتصف التعاملات

انخفاض أسعار السكر واللحوم وزيادة الفول والجبن بالأسواق اليوم (موقع رسمي)