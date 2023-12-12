انخفاض أسعار السكر واللحوم وزيادة الفول والجبن بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الفول، والعدس، والجبن الأبيض والرومي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في الأسواق، مقارنة بمستوياتها أمس، وذلك وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

بينما انخفضت أسعار زيت عباد الشمس، والسكر، واللحوم الطازجة في الأسواق خلال تعاملات اليوم.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 31.23 جنيه، بانخفاض 54 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 40.78 جنيه، بارتفاع 1.3 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 22.39 جنيه، بانخفاض 39 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 61.94 جنيه، بانخفاض 3.16 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 40.68 جنيه، بانخفاض جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة:23.43 جنيه، بانخفاض 14 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 52.91 جنيه، بارتفاع 1.61 جنيه.

لتر زيت الذرة كريستال: 80.69 جنيه، بانخفاض 57 قرشا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.31 جنيه، بارتفاع 7 قروش.

كيلو اللحوم الطازجة: 310.06 جنيه، بانخفاض 6.31 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 90.04 جنيه، بارتفاع 25 قرشا.

كيلو الأرز السائب: 26.81 جنيه، بانخفاض 37 قرشا.

كيلو الفول السائب: 40.31 جنيه، بارتفاع 1.16 جنيه .

كيلو الجبن الأبيض: 118.07 جنيها، بارتفاع 3.8 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 231.33 جنيه، بارتفاع 1.75 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 23.91 جنيه، بانخفاض 33 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 67.22 جنيه، بانخفاض 19 قرشا.