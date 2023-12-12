تراجع أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الثلاثاء (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 38514 جنيها، بتراجع 653 جنيها.

سعر طن حديد عز: 40654 جنيها، بتراجع 659 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2250 جنيها، بتراجع 31 جنيها.