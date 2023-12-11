حرب فلسطين وانخفاض الجنيه وإمام عاشور.. أبرز موضوعات البحث على جوجل بمصر

كتب- علاء حجاج:

أعلنت شركة جوجل، في تقرير لها اليوم الاثنين، قوائم المواضيع الأكثر بحثًا لعام 2023 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكشفت القوائم السنوية للشركة عن كلمات البحث التي حققت نموًا ملموسًا خلال العام مقارنةً بالعام السابق.

وتضم القوائم موضوعات مختلفة مثل الأخبار، والمنصات، والفعاليات، والأفلام، والمسلسلات، والمباريات الرياضية، والشخصيات التي بحث عنها الأفراد في مختلف الدول.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أهم الموضوعات الأكثر بحثا في مصر والسعودية والإمارات، بحسب قوائم جوجل السنوية الجديدة:

مصر:

تصدرت قائمة الأخبار الأكثر بحثًا لهذا العام في مصر موضوع الحرب في فلسطين، تليه أزمة انخفاض قيمة الجنيه المصري، بالإضافة إلى الزلزال الذي حدث في مصر وشعر به الأفراد في مختلف المناطق.

أما عن قائمة الشخصيات الأكثر رواجًا، تصدر لاعب كرة القدم إمام عاشور القائمة، والممثلة جوري بكر، والإعلامي باسم يوسف فور مقابلته مع بيرس مورجان.

السعودية:

بحث الأفراد في المملكة عن كرة القدم بسبب الفعاليات المتعددة التي حدثت خلال العام، وتصدرت المباراة التي جمعت الهلال السعودي وريال مدريد قائمة المباريات الأكثر بحثًا.

أما عن قائمة الشخصيات، كان لكرة القدم نصيب فيها بوجود لاعبين مثل ميتروفيتش وكريم بنزيما في أعلى القائمة.

وتصدرت قائمة الأخبار الأكثر رواجًا لهذا العام الحرب في فلسطين، كما ضمت القائمة انخفاض قيمة الروبية الباكستانية، ومرض بورغر.

كما بحث الناس في المملكة عن المنصات المحلية وأبرزها أبشر، وجدارات واعتماد وغيرها من المواقع.

الإمارات:

في الإمارات، كان هناك اهتمام كبير بمباريات الكريكيت، حيث تصدرت المباراة التي جمعت بين الهند وسيريلانكا القائمة.

وكان للفعاليات المحلية نصيب في قائمة البحث لهذا العام حيث شملت الحدث السنوي "جايتكس"، ومؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، وحدث الملاكمة UFC 294.

كما استخدم الأفراد بحث جوجل لمتابعة ما يحدث في غزة، والكوارث الطبيعية التي حدثت في المنطقة من ضمنها الزلازل التي تأثر بها كل من المغرب، وسوريا، وتركيا.