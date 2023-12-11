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رئيس البريد يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة: الطريق لبناء مجتمع ديمقراطي

01:57 م الإثنين 11 ديسمبر 2023

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كتب- علاء حجاج:

أدلى الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الاثنين، وذلك بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد البطل العميد أحمد محمود مصطفى بالتجمع الأول، بحسب بيان من هيئة البريد.

وعقب الإدلاء بصوته، قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد: "إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني والتزام دستوري، فلا بد من مشاركة الجميع فيها لاستكمال مسيرة التقدم في مصر؛ فالعملية الانتخابية هي الطريق لبناء مجتمع ديمقراطي تسوده الحرية والعدالة والمساواة".

كما دعا الدكتور شريف فاروق جميع العاملين بالبريد المصري للمشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية وممارسة حقوقهم السياسية، وتأكيد دورهم الوطني ومساهمتهم في العملية الديمقراطية بما يحقق مستقبلا أفضل للأجيال القادمة.

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شريف فاروق الهيئة القومية للبريد الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة

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