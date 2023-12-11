انخفاض العدس والجبن وارتفاع المسلى الصناعي بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار العدس، وزيت الذرة، والجبن الأبيض والرومي، واللبن السائب، خلال تعاملات اليوم الاثنين في الأسواق، مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

بينما ارتفعت أسعار الأرز المعبأ، والمسلى الصناعي في الأسواق خلال تعاملات اليوم.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 31.77 جنيه، بارتفاع 1.11 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 39.48 جنيه، بارتفاع 12 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ: 22.78 جنيه، بارتفاع 14 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 63.49 جنيه، بارتفاع 21 قرشا.

كيلو السكر المعبأ: 41.68 جنيه، بانخفاض 16 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة:23.57 جنيه، بارتفاع 77 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 51.3 جنيه، بانخفاض 2.05 جنيه.

لتر زيت الذرة كريستال: 81.26 جنيه، بانخفاض 1.28 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.24 جنيه، بانخفاض 7 قروش.

كيلو اللحوم الطازجة: 316.37 جنيه، بانخفاض 3 قروش.

كيلو الدواجن الطازجة: 90.15 جنيه، بانخفاض 65 قرشا.

كيلو الأرز السائب: 27.18 جنيه، بارتفاع 72 قرشا.

كيلو الفول السائب: 39.15 جنيه، بانخفاض 85 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 114.27 جنيها، بانخفاض 1.99 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 229.58 جنيه، بانخفاض 8 جنيهات.

كيلو اللبن السائب: 24.24 جنيه، بانخفاض 1.82 جنيه.

كيلو المسلى الصناعي: 67.41 جنيه، بارتفاع 3.73 جنيه.