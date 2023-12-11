إعلان

BBC

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الاثنين (موقع رسمي)

09:28 ص الإثنين 11 ديسمبر 2023

الدواجن

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع متوسط أسعار الدواجن الحية اليوم الاثنين في الأسواق مقارنة بمستواه أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 90.15 جنيه، بتراجع 65 قرشا.

ووفقا بوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 73.09 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 111.08 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

الدواجن أسعار الدواجن أسعار الدواجن البلدي الدواجن البيضاء

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت على وقف إطلاق النار في غزة
إطلاق نار واشتباكات عنيفة في محيط موقع عسكري إسرائيلي في نابلس
اليوم.. بدء صرف السكر الحر على بطاقة التموين
سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر يرتفع مع بداية التعاملات
في اليوم الثاني.. إقبال من السيدات بجنوب سيناء على التصويت بالانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024.. المصريون يختارون رئيسهم المقبل- تغطية خاصة لليوم الثاني
سيول وأمطار غزيرة ورياح.. الأرصاد تعلن طقس الـ 6 أيام المقبلة
"طوابير" أمام لجنة النادي الأهلي في ثاني أيام انتخابات الرئاسة - صور