انخفاض الزيت والمكرونة وارتفاع العدس بالأسواق اليوم الأحد ( موقع رسمي)

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار زيت عباد الشمس، والمكرونة، وزيت الذرة، والجبن الأبيض، والمسلى الصناعي، خلال تعاملات اليوم الأحد في الأسواق، مقارنة بمستوياتها أمس، وذلك وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

بينما ارتفعت أسعار العدس المعبأ، والأرز السائب، والفول السائب في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا للبوابة.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 30.66 جنيه، بارتفاع 81 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 39.36 جنيه، بارتفاع 44 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ: 22.64 جنيه، بانخفاض 92 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 62.75 جنيه، بانخفاض 2.55 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 41.84 جنيه، بانخفاض 65 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 22.57 جنيه، بانخفاض 1.04 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 53.35 جنيه، بارتفاع 2.75 جنيه.

لتر زيت الذرة كريستال: 82.54 جنيه، بانخفاض 1.66 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.31 جنيه، بانخفاض 22 قرشا.

كيلو اللحوم الطازجة: 316.4 جنيه، بانخفاض 92 قرشا.

كيلو الدواجن الطازجة: 90.08 جنيه، بانخفاض 67 قرشا.

كيلو الأرز السائب: 26.46 جنيه، بارتفاع 1.1 جنيه.

كيلو الفول السائب: 40 جنيها، بارتفاع جنيهين.

كيلو الجبن الأبيض: 116.26 جنيه، بانخفاض 3.74 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 237.58 جنيه، بارتفاع 7.8 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 26.06 جنيه، بارتفاع 6 قروش.

كيلو المسلى الصناعي: 63.68 جنيه، بانخفاض 4.43 جنيه.