إعلان

BBC

تراجع أسعار الحديد في الأسواق اليوم الأحد (موقع رسمي)

10:17 ص الأحد 10 ديسمبر 2023

أسعار الحديد والأسمنت

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع أسعار الحديد في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأحد مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفع سعر طن الأسمنت بشكل طفيف، حسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 39261 جنيها، بتراجع 134 جنيها.

سعر طن حديد عز: 41220 جنيها، بتراجع 118 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2278 جنيها، بزيادة 3 جنيهات.

أسعار الحديد الأسمنت حديد عز الحديد الاستثماري

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
رئيس غرفة القاهرة يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بمنطقة الزمالك
محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

الانتخابات الرئاسية 2024.. المصريون يختارون رئيسهم المقبل- تغطية خاصة