تراجع أسعار الحديد في الأسواق اليوم الأحد (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع أسعار الحديد في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأحد مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفع سعر طن الأسمنت بشكل طفيف، حسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 39261 جنيها، بتراجع 134 جنيها.

سعر طن حديد عز: 41220 جنيها، بتراجع 118 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2278 جنيها، بزيادة 3 جنيهات.