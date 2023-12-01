سعر الذهب اليوم يقفز 35 جنيهًا للجرام خلال التعاملات المسائية

القاهرة - مصراوي:

قفز سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر بحلول التعاملات المسائية، بنحو 35 جنيهُا مقارنة بمنتصف التعاملات، ليصل إجمالي الارتفاع 50 جنيهًا للجرام الواحد على مدار اليوم.

كان سعر الذهب هبط 65 جنيها خلال تعاملات أمس الخميس قبل أن يعاود الارتفاع خلال تعاملات اليوم.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1873 جنيها للجرام.

زاد سعر الذهب عيار 18 إلى 2409 جنيهات للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2810 جنيهات للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 3211 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

زاد سعر الجنيه الذهب إلى 22480 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2037 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال تعاملات اليوم بزيادة 0.06%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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