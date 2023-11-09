وزير الاتصالات يصدر قراراً بتعيين عادل حامد العمل مساعدا للبنية المعلوماتية الدولية



كتب- علاء حجاج

أصدر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قراراً بتولى المهندس عادل حامد إبراهيم جاد الله العمل مساعدا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية الدولية لمدة عام.

ويختص حامد بالمهام الآتية وهى: دعم خطة الوزارة فى تعظيم عائدات الدولة من البنية التحتية للاتصالات الدولية ومن استثمارات الدولة فى شركات الاتصالات العاملة بجمهورية مصر العربية، وإعداد خطة العمل ودراسات الجدوى لجذب مراكز البيانات العملاقة ومراكز تبادل حركة الإنترنت والتنسيق مع الجهات المعنية لوضع الأطر المثلى وما يتطلبه ذلك من تشريعات، بالإضافة إلى العمل على إنجاز استراتيجية الدولة متمثلة فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باستهداف تحويل مصر إلى ممر رقمى عالمى للبيانات ومصدر جذب واستضافة أكبر مراكز البيانات العملاقة والحفاظ على وضع مصر الاستراتيجى كممر آمن للكابلات البحرية.

كما يختص بالعمل على تعظيم دور الدولة إقليمياً وعالمياً فى مجال الاتصالات الدولية عن طريق دعم امتداد الشبكة الدولية إلى الدول المجاورة والصديقة بالتكامل مع استراتيجية الممر الرقمى لتقديم المحتوى الرقمى لسائر دول الإقليم من مراكز البيانات ومراكز تبادل حركة الإنترنت، بالإضافة إلى ما يسند إليه من مهام أخرى.

هذا وقد تولى حامد مهام مسئولية ملف البنية المعلوماتية التحتية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منذ مارس 2023،.

وتمتد خبرته لأكثر من 24 عاما بمجال الاتصالات.

وهو حاصل على بكالوريوس فى هندسة الاتصالات والالكترونيات من جامعة حلوان.

وقد شغل منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات من يناير 2019 إلى مارس 2023 بعد تعيينه فى مجلس إدارة الشركة كممثل للحكومة.