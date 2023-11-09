مؤشرات البورصة تصعد جماعيا مع نهاية تعاملات اليوم الخميس

كتب- أحمد والي:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.36% إلى مستوى 24313 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الخميس.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة إلى 0.1%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.11%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 249.3 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 243.3 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 6 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 قد ارتفع بنسبة 2.54% إلى مستوى 23987 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء.