45 جنيها تراجعا لسعر الذهب اليوم الخميس في مصر مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الخميس في مصر مع بداية التعاملات، وانخفض الجرام 45 جنيها دفعة واحدة، مقارنة بمستواه خلال تعاملات مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1717 جنيها للجرام.

وانخفض الذهب عيار 18 إلى 2207 جنيهات للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 2575 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2943 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى نحو 20600 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 1949 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الخميس، بتراجع نحو 58 سنتا بنسبة 0.04% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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